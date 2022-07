Het klassement en de truien: Nederland boven in Tour de France Femmes, met Van Vleuten voorop

Aan het einde van de Tour de France Femmes kan de balans opgemaakt worden. 'Nederland boven', is dan de enige conclusie.

Met uiteraard Annemiek van Vleuten als grote triomfator, als eindwinnares van de Tour de France Femmes. De nummer 2 in de Tour de France Femmes is al een landgenote van haar. De Poolse Katarzyna Niewiadoma maakt het podium compleet als het over het algemeen klassement gaat. Bekijk hieronder de top tien.

Top 10 algemeen klassement

1. Van Vleuten

2. Vollering 3'48"

3. Niewiadoma 6'35"

4. Labous 7'28"

5. Persico 8'00"

6. Longo Borghini 8'26"

7. Uttrup Ludwig 8'59"

8. Muzic 13'54"

9. Ewers 15'05"

10. García 15'15"

De gele trui is dus voor Van Vleuten, maar ook alle andere belangrijke truien zijn voor Nederlandse rensters. Demi Vollering pakte de bolletjestrui. Marianne Vos greep al heel vroeg in deze Tour de macht in het puntenklassement en werd beloond met de groene trui. De witte trui voor beste jongere ging naar Shirin van Anrooij.

Top 3 bergklassement

1. Vollering 42 punten

2. Van Vleuten 38 punten

3. Niewiadoma 15 punten

Top 3 puntenklassement

1. Vos 272 punten

2. Kopecky 174 punten

3. Confalonieri 172 punten

Top 3 jongerenklassement

1. Van Anrooij

2. Bredewold 5'41"

3. Borgström 16'43"