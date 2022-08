OFFICIEEL: vertrek Alexander Kristoff bij Intermarché-Wanty-Gobert eerste op 1 augustus aangekondigde transfer

Het is 1 augustus: vanaf vandaag mogen wielertransfers aangekondigd worden. Alexander Kristoff is de eerste naam van wie de nieuwe ploeg met trots zijn komst voorstelt.

Het verblijf van Alexander Kristoff bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux blijft dus beperkt tot één seizoen. Een succesvol seizoen, met overwinningen in de Clasica de Almeria, de Scheldeprijs, een ritzege in de Ronde van Noorwegen en nog een rist ereplaatsen. Na een matig 2021 bij UAE werd aan de inmiddels 35-jarige Kristoff al eens getwijfeld, maar die rehabiliteerde zichzelf compleet bij Intermarché.

Alexander Kristoff bleek nog altijd die sterke Noor die zowel in de klassiekers als de rittenkoersen een factor is om rekening mee te houden. Nu wacht hem een andere missie: een rolmodel opnemen in zijn thuisland. Kristoff gaat in 2023 voor Uno-X rijden en zal ongetwijfeld een bron van inspiratie zijn voor de andere renners in die ploeg.

One of the greatest Norwegian riders of all time is coming home. A role model and a true professional.



Welcome Alexander!



📷 GettySport / Intermarché Wanty Gobert pic.twitter.com/LO8d9jOVE2 — Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) August 1, 2022

"Een van de grootste Noorse renners ooit komt thuis", staat op de Twitterpagina van Uno-X te lezen. "Een rolmodel en een echte prof." Ook Kristoff zelf heeft zin in de uitdaging die hem binnen enkele maanden staat te wachten. "Het is tijd om thuis te komen. Ik kan niet wachten om aan 2023 te beginnen."