🎥 Kritiek op vierende renners Jumbo-Visma en parcoursbouwer na catastrofale ontknoping in Ronde van Burgos

De tweede rit in de Ronde van Burgos kende een catastrofale ontknoping, met vrijwel het hele peloton dat ten val kwam in de slotkilometer. Op sociale media moest de parcoursbouwer het ontgelden en kreeg ook Jumbo-Visma kritiek.

Nadat David Dekker van Jumbo-Visma ten val kwam, konden haast enkel zijn ploegmaats Roosen, Affini en Harper vooraan overeind blijven en palmden deze renners de top drie in de rituitslag in. Roosen won de etappe en vierde net als Affini erg zichtbaar aan de aankomst. Een misplaatst gebaar, vonden sommigen op sociale media, gezien de ravage die de valpartij had veroorzaakt.

Without any shame 🇳🇱@JumboVismaRoad celebrates on the finish line of stage 2 of 🇪🇸@VueltaBurgos after their own riders takes out half the peloton (📺@teledeporte) #VueltaBurgos Hopefully everyone is ok 🤞pic.twitter.com/1LgZuPsuVk — World Cycling Stats (@wcsbike) August 3, 2022

Was giving it large celebration really necessary from Jumbo Visma? Arms in the air for the winner, fine but when the second rider looks and sees none... They'd have known. #VueltaBurgos — James Talks Cycling (@JamesTalksSport) August 3, 2022

Ritwinaar Roosen zei zelf achteraf niet op de hoogte te zijn van de valpartij. "Ik had de valpartij niet gezien", aldus de Nederlander. "Natuurlijk is dit niet de manier waarop ik wilde dat de koers zou eindigen. Ik hoop dat iedereen het oké stelt."

Naast Jumbo-Visma krijgt ook vooral de parcoursbouwer er nog meer van langs. De valpartij kwam er immers na een verkeersdrempel in dalende lijn in de laatste vijfhonderd meter. "Compleet onaanvaardbaar, een absolute schande", is het oordeel van menig wielerliefhebber.

Unacceptable finish yet again with speed bump causing a horrific crash in Burgos

UCI THIS IS COMPLETELY UNACCEPTABLE. WHO IS RESPONSIBLE FOR THIS UNSAFE FINISH? 🤬

Hope no one has suffered any serious injuries in this latest incident 🤞🤞 — Liz Miller (@INEOSfanjersey) August 3, 2022

Terrible crash in the Vuelta de Burgos bike race in Spain, caused by a speed bump. Guess that rules out Richardson St. for future bike races. — Maureen Jones (@Tiquetonne) August 3, 2022

I just wonder what happens now? By what I understand Burgos organizers went against UCI rules in this dangerous finale. Race will be punished? Sanctioned? Cancelled?



There has to be some sort of consequences for such disregard over riders' safety. — Rúben Silva (@EchelonsHub) August 3, 2022