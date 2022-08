Dylan Teuns begint aan een nieuw hoofdstuk bij Israël-Premier Tech: "Samen kunnen we een heel sterk team zijn"

Dylan Teuns gaat meteen naar Israël-Premier Tech. Via zijn nieuwe ploeg gaf hij een woordje uitleg.

"Ik was al aan het praten met Israël-Premier Tech om in 2023 naar hen te gaan", zei Teuns. "Maar dan gaf Israël-Premier Tech partner Sylvan Adams de mogelijkheid om meteen van ploeg te veranderen. Ik ben daar heel dankbaar voor en had 3,5 fantastische jaren bij Bahrain-Victorious. Daar behaalde ik mijn grootste zeges en daarvoor wil ik hen bedanken."

Teuns gaat bij Israël-Premier Tech meteen aan de slag moeten in onder meer de Vuelta. Zelf kijkt Teuns al uit naar de samenwerking: "Ze hebben de laatste jaren grote stappen gezet. Het was mooi om te zien hoe ze in de Tour 2 ritten wonnen. De ploeg is op weg om een topploeg te worden. Ik denk dat ik een sleutelrol kan spelen in de koersen die me het best passen en samen kunnen we een heel sterk team zijn. Ik kijk alleszins uit naar mijn nieuw hoofdstuk."