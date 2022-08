Sylvain Moniquet eindigt net buiten de top 10 in Polen: "Ik heb mezelf echt verrast"

Sylvain Moniquet is in de Ronde van Polen op de 11e plaats geëindigd. Zo was hij de beste Belg.

Net buiten de top 10 op plaats 11 vinden we de 1e Belg in het eindklassement van de Ronde van Polen. Sylvain Moniquet kwam een seconde tekort voor plaats 10. Hij had die 11e plaats vooral te danken aan een 15e plaats in de klimtijdrit op de laatste dag.

"Het parcours was niet zo selectief", zegt Moniquet. "Dus ik wist dat vooral de klimtijdrit het eindklassement zou bepalen. Ik heb die dan ook minutieus voorbereid en wist perfect waar ik voluit moest gaan. Het was ook de 1e keer dat ik voluit ging in een tijdrit voor een goed eindklassement. En eerlijk: ik heb mezelf echt verrast."

"Ik ben echt tevreden over de voorbije week. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik net buiten de top 10 val, maar ik keer met een positief gevoel terug. Het waren mijn 1e koersdagen na een lange hoogtestage en het is duidelijk dat de conditie er is. Nu kijk ik uit naar de volgende koersen. Dat zijn de Tour de l'Ain en de Ronde van Duitsland", besluit Moniquet."