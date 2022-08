Quinten Hermans geeft woordje uitleg: "Dat doet pijn"

Quinten Hermans ruilt Intermarché-Wanty Gobert in voor Alpecin-Deceuninck.

Het ziet er dan ook naar uit dat Hermans veel meer op de weg zal rijden. “Het wegwielrennen is nu eenmaal internationaler en de financiële middelen zijn er omvangrijker. De teams nemen alle zorgen voor je weg, terwijl je in de cross nog heel veel zelf moet regelen”, zegt Hermans aan Het Nieuwsblad.

Over de cross wil Hermans wel nog iets kwijt. “We moeten durven aanvaarden dat het altijd een puur Vlaamse sport zal zijn en dat we nooit door Central Park in New York zullen gaan crossen.”

“Als er iemand als Pidcock zich mee komt moeien, kan je in Engeland wat crossen organiseren, maar in al die andere landen zie ik daar het nut niet van in. Integendeel, dat doet net de traditionele crossen pijn. Er is niets mis met een Vlaamse traditiesport. Laten we dat net koesteren.”