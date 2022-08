Jeugdrenner komt om het leven op trainingskamp na een verkeersongeval

Maandagavond is een jeugdrenner overleden. Dat is als gevolg van een verkeersongeval op trainingskamp.

De wielerclub Team Kempen was op stage in de Ardennen. Op een trainingstocht in de buurt van Malmédy vorige week dinsdag maakten enkele renners rechtsomkeert en toen kwam er juist een auto aangereden. Die reed frontaal op een van de renners in.

Lars Janssens werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en was in een diepe coma geraakt. Daar overleed hij maandag aan de gevolgen van zijn verwondingen. Zo staat er op de Facebookpagina van Team Kempen Jeugd te lezen.

De bestuurder testte positief op cannabis en zijn rijbewijs werd met 15 dagen ingetrokken.