Klimmer ruilt Intermarché-Wanty-Gobert voor Quick-Step: "Ik ken de geschiedenis van deze ploeg"

Volgend jaar verwelkomt Quick-Step een klimmer die nu nog bij Intermarché-Wanty-Gobert het mooie weer maakt. Een renner die beseft welke geschiedenis Quick-Step met zich meedraagt.

"Iedereen die naar Quick-Step komt, presteert en wordt beter", zegt toekomstige nieuwkomer Jan Hirt (31) op de site van de Wolfpack. "Ik hoop dat ik ook kan verbeteren. Ik ken de geschiedenis van deze ploeg, zijn winnaarsmentaliteit en rijke erfenis, en ik ben gemotiveerd om bij te dragen tot het succes."

FAMILIAAL GEVOEL

Renners van Tsjecische nationaliteit zoals Hirt zijn Quick-Step ook niet vreemd. "Ik ken sommige van de Tsjechische jongens die al in het team zitten en iedereen zegt dat er een heel familiaal gevoel heerst, wat mij zal helpen."

Dit jaar boekte Hirt de grootste overwinning uit zijn carrière door een ritzege te boeken in de Giro. Droomt hij nog van een klassement in het rondewerk? "Ik ben nog niet zeker of ik me ga proberen te ontwikkelen in een klassementsrenner of een andere weg op ga. Dat is een conversatie die ik met de ploeg zal voeren deze winter."