'Yves Lampaert niet hersteld van de Tour en moet passen voor het EK wielrennen in München'

Dat hij in de Tour het geel droeg, zal Lampaert niet snel vergeten. Het EK wielrennen in München was de volgende afspraak op zijn programma. Dat zal blijkbaar toch zonder hem moeten doorgaan.

Volgens kranten HLN en HNB heeft Yves Lampaert aan bondscoach Sven Vanthourenhout laten weten dat hij niet mee kan doen aan het EK. Lampaert is aan het einde van de Tour de France ziek geworden. Enkele criteriums rijden ging wel nog, maar om mee te doen aan een kampioenschap is Lampi onvoldoende hersteld. © photonews Met het oog op het EK wielrennen bleek al geruime tijd dat Lampaert in de plannen van Vanthourenhout paste. Dat was zowel voor de wegrit als voor de tijdrit het geval. Nu zal de bondscoach dus toch nog met een wijziging in de selectie op de proppen moeten komen. Voor Lampaert volgt nu de mogelijkheid om er in een langere rustperiode weer helemaal bovenop te komen. Zijn triomf in de Tour-tijdrit in Kopenhagen zal nog wat langer zijn meest recente overwinning blijven.