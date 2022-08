Van Gestel tussen mooi gezelschap: "Voor mij zat er niet meer in dan Kristoff zijn wiel volgen en tweede te eindigen"

Opnieuw een knappe ereplaats erbij voor Dries Van Gestel. Weliswaar achter Alexander Kristoff, die als eerste over de meet kwam in La Louvière.

Zo werd Kristoff de winnaar van het Circuit Franco-Belge. Een eerste bepalend moment kwam er toen Kristoff, Van Gestel en De Buyst wegreden. "Op vijf kilometer van de aankomst nam Jasper De Buyst niet meer over. Op papier was ik pas de derde snelste, na Kristoff en De Buyst. Ik gooide mijn kaarten dus op tafel op de laatste klim", verklaarde de Belg van TotalEnergies voor de microfoon van de Exterioo Cycling Cup.

Van Gestel en Campenaerts waren dan met twee voorin in de koers. "Victor Campenaerts en ik moesten samen doorrijden opdat Kristoff niet zou terugkeren, maar die was zo sterk. Jasper kwam er dan weer bij en deed de lead-out voor Victor. Op zo'n 300 meter van de meet ging Campenaerts aan en Kristoff reageerde. Voor mij zat er niet meer in dan zijn wiel te volgen en tweede te eindigen."

Ik denk niet dat ik teleurgesteld mag zijn

Is er ook maar enige vorm van ontgoocheling bij Van Gestel? "Ik denk niet dat ik teleurgesteld mag zijn. Victor heeft in Leuven nog gewonnen en Alexander heeft al een serieus palmares. Ik ben niet ontevreden dat ik mij tussen hen en heb kunnen plaatsen."