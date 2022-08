Mannen van de strijdlust: Alaphilippe en Belg van Sport Vlaanderen-Baloise beloond voor hun koerswijze

Of een koers kan bekoren, hangt vaak af van de mannen met de meeste strijdlust. Alaphilippe en een Belg van Sport Vlaanderen-Baloise hadden dat met overvloed in de koersen van donderdag.

Het was voornamelijk aan Julian Alaphilippe te danken dat de laatste etappe in de Tour de l'Ain al zo vroeg ontplofte. Voor de overwinning deed de Fransman niet mee, maar de prijs van de strijdlust ging wel naar hem. Zo mocht de wereldkampioen toch ook deelnemen aan de podiumceremonie aan het eind van deze korte rittenkoers.

The World Champion gets the trophy for the most combative rider of the #TDA22!



Well-deserved, @alafpolak1 🤟 pic.twitter.com/PwDyP30uhm — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) August 11, 2022

In de eerste etappe van de Arctic Race of Norway maakte Aaron Van Poucke van Sport Vlaanderen-Baloise dan weer het mooie weer. Dat was nodig, want op de weergoden hoefde hiervoor niet gerekend worden. In een dag van koude en regen was Van Poucke niet te beroerd om mee te gaan in de ontsnapping van vijf man.

Van Poucke knapte meer dan zijn deel van het werk op. De 24-jarige Bruggeling bleef ook vooraan koersen nadat twee van zijn metgezellen al hadden afgehaakt. Voorop blijven was onbegonnen werk, maar ook voor hem was de prijs van de strijdlust een mooie troost.