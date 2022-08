Goud voor Lotte Kopecky na bijzonder tumultueuze afvalling, wereldkampioene afgevoerd

Op het EK baanwielrennen ging Lotte Kopecky op zoek naar eremetaal in de afvalling. Het werd een wedstrijd met heel wat calamiteiten.

De koers moest na een vroege val van onder meer De Soete een eerste keer geneutraliseerd worden, daarna was er ook meermaals een probleem met een uitvalster.

Goud

Uiteindelijk volgde er dan een opgeschorte race na een zware val, waarbij onder meer wereldkampioene Paternoster moest opgeven.

Na de herstart waren we nog met elf en Lotte Kopecky bleef daarbij ook goed meerijden. In de finale sprint haalde Kopecky het vrij vlot van de Britse Georgi, voor de Nederlandse De Soete was er nog brons.