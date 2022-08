Israël-Premier Tech met Michael Woods en Chris Froome naar de Vuelta

Israël-Premier Tech heeft zijn selectie voor de Vuelta bekendgemaakt. In de selectie zit geen enkele Belg.

Bij Israël-Premier Tech rijden enkele Belgen, maar geen enkele werd geselecteerd voor de Vuelta.

Michael Woods is de kopman. Hij zal proberen een goed klassement te rijden. "Na mijn val in de Tour had ik even wat tijd nodig om te herstellen", zegt Woods. "Nadien heb ik goed kunnen trainen en het goede gevoel is beginnen terugkomen. Ook ben ik optimistisch voor de Vuelta. In het verleden kende ik er al enkele successen met 2 etappes en een 7e plaats in het klassement."

Ook Chris Froome zit in de selectie. Hij krijgt een vrije rol binnen de ploeg. "In de Tour zagen we dat hij elke dag beter en beter werd", zegt ploegleider Oscar Guerrero. "Hij begint echt in vorm te geraken." Froome liet zich in de Tour onder meer opmerken in de rit naar Alpe d'Huez. Hij eindigde daar 3e.