Bora-Hansgrohe moet het in de Vuelta dan toch doen zonder de vierde uit de Tour van 2019

Oorspronkelijk zat Emanuel Buchmann wél in de selectie van Bora-Hansgrohe voor de Vuelta. De Duitse formatie laat nu weten dat de 29-jarige ronderenner wegens een infectie aan de urinewegen niet aan de start zal kunnen verschijnen.

Een domper. Buchmann, die nog vierde werd in de Tour van 2019, zou voor de ploeg zeker een belangrijke rol gaan spelen. De jaren nadien kon de Duitser die prestatie in de Tour niet meer herhalen, maar hij werd wel nog zevende in de Giro eerder dit seizoen.

🔁 #LaVuelta22 LINE-UP CHANGE 🔁@EmuBuchmann is unable to start @lavuelta due to a urinary tract infection, so we welcome @M_Fabbro95 as his replacement to our Vuelta line-up.



Get well soon, Emu 🙏🏼



📸: @sprintcycling pic.twitter.com/gujjkxgPYe