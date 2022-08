Tom Dumoulin: de tijdritspecialist die Nederland roze kleurde met Giro-winst en zijn carrière zo lang mogelijk verlengde

Ciao, Tom Dumoulin! De carrière van de Nederlander die in 2017 de Giro won, zit erop. Ondanks verwoede pogingen om zijn carrière nog zo lang mogelijk te verlengen.

Zijn jaren als wielerprof liggen op zijn 31ste dus toch achter hem. De wielerwereld neemt afscheid van een groot renner, zo veel is duidelijk. Neem zijn palmares er maar eens bij. Tweevoudig olympisch kamioen tijdrijden. Wereldkampioen tijdrijden. Wereldkampioen ploegentijdrijden. Ritzeges in alle drie grote ronden, negen stuks in het totaal. Eindwinnaar van de Giro.

© photonews

Op de internationale sportscène gaat niets boven olympisch goud, maar binnen de wielerwereld zal toch al snel aan zijn Giro-zege gedacht worden wanneer het over Tom Dumoulin gaat. Ook omdat het niet voor zich sprak dat hij zou uitgroeien tot groterondewinnaar. Naast zijn capaciteiten als tijdritspecialist moest hij in de loop der jaren het klimwerk op zijn tempo ook naar zo'n niveau tillen dat hij de schade kon beperken.

Het bracht hem op zijn top in 2017 en 2018. In een spannende strijd om de eindzege in de Giro troefde Dumoulin Quintana en Nibali af. Een warm en vooral erg roze onthaal deed de mens Tom Dumoulin misschien nog wel het meeste deugd. Een jaar later zou hij ook zijn beste notering ooit in de Tour voorleggen: een tweede plaats, op minder dan twee minuten van winnaar Geraint Thomas.

De jaren nadien werd een weg van horten en stoten. Van verandering van ploeg. Van een aanslepende knieblessure die hij maar moeilijk achter zich kon laten, waardoor het ook mentaal moeilijk werd. Van ruim een jaar geen koers rijden. In januari 2021 kondigde hij aan voor onbepaalde tijd te stoppen. Dat werd al een poging tot doorstart.

© photonews

Want hoewel hij nooit gaf om de spotlights en de druk die gepaard ging met de competitieve koerswereld, verlangde Dumoulin nog wel altijd naar het verleggen van de sportieve grenzen. Een kleine vier maanden later volgde zijn comeback, met focus op de olympische tijdrit. Dumoulin werd op de Spelen nog een keertje knap tweede. In juni werd bekend dat hij na 2022 zou stoppen, het wielerpensioen kwam er twee maanden later al.