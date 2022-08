José De Cauwer haalt belangrijkste rit uit Vuelta voor Remco Evenepoel

De verwachtingen voor Remco Evenepoel in de Vuelta zijn bijzonder hoog dit jaar.

Analist José De Cauwer bekeek het programma van de Vuelta en haalde er de belangrijkste rit voor Remco Evenepoel uit. De individuele tijdrit is de tiende etappe uit deze Vuelta, ingepland op 30 augustus. Een individuele tijdrit van Elche naar Alicante.

“Hij moet zich daar niet bezighouden met ontsnappingen die hij mogelijk kan missen, met andere favorieten volgen... Hij moet zich er puur op tijd concentreren”, zegt De Cauwer aan Het Laatste Nieuws.

“De temperatuur in die regio kan een valkuil zijn. Het wordt toch een ontdekking hoe hij dat zal verteren. Remco ziet in die tijdrit een prestigeslag, maar laten we toch eerst afwachten hoe hij die lastige rit ervoor heeft verteerd. En alles daarvoor. In een ronde kan je wel focussen op één rit, maar het is de combinatie van elke dag die alles bepaalt.”