VOORBESCHOUWING JONGERENKLASSEMENT: is dit iets op maat van Remco Evenepoel?

Remco Evenepoel is met zijn 22 lentes één van de renners die voor het jongerenklassement in aanmerking komen in de Vuelta.

Hoewel Remco Evenepoel in zijn nog jonge carrière al heel wat straffe prestaties geleverd heeft, dient hij in het rondewerk - voornamelijk in het hooggebergte - nog stappen te zetten. Daarom ook dat hij in de aanloop naar de Vuelta een doelstelling als top tien in het klassement, met liefst een ritzege erbij, voorop stelt. Hoewel de buitenwereld misschien meer van hem zal verwachten.

Het zou inderdaad geen schande zijn moest blijken dat meestrijden voor de eindzege of pakweg een top 3 op dit moment nog te hoog gegrepen is. Maar dan zou het jongerenklassement misschien iets voor hem kunnen zijn? Dat is een nevenklassement dat hij al in menig rittenwedstrijd naar zijn hand heeft kunnen zetten. Bovendien staat het buiten kijf dat Remco Evenepoel één van de beste jongeren uit het peloton is.

Als Evenepoel op niveau is, zal hij zeker in de buurt komen van de witte trui. Neemt hij die ook mee naar huis? Dat is mogelijk, al is João Almeida misschien nog wel een grotere favoriet. Ten slotte is de Portugees al eens vierde en zesde geëindigd in een grote ronde. Dat was dan wel in de Giro. Almeida kent wel geen al te makkelijk seizoen, het is dus sowieso de vraag hoe hij voor de dag komt in de Vuelta.

Met meer dan 50 renners die 25 of jonger zijn, kan het gevaar echter van alle kanten komen. En daar zijn toch heel wat jongeren met potentieel bij. Juan Pedro López kroonde zich al tot beste jongere in de Giro. Gaat de Spanjaard van Trek-Segafredo voor een dubbel? Het is zijn voorlaatste kans om de witte trui te veroven in de Vuelta.

Voor Pavel Sivakov van Ineos en Gino Mäder van Bahrein Victorious is het al hun laatste kans. Zij mogen zeker niet over het hoofd gezien worden. Vooral Mäder zou wel eens een kanshebber kunnen zijn, als hij door één van zijn straffe ondernemingen bergop automatisch vooraan komt in het jongerenklassement. Zijn ploegmaat Buitrago reed al top 15 in de Giro, dan maak je ook wel kans.

De lijst met mogelijke kandidaten voor de witte trui is dan nog lang niet ten einde. Er is Higuita, de berggeit van Bora-Hansgrohe. Bij de ploeg van Almeida krijgt McNulty in de juiste omstandigheden misschien zijn kans. Arensman is de Nederlandse hoop en heeft met twee eerdere Vuelta's op zijn cv al de nodige ervaring kunnen opdoen. Ineos-talent Rodríguez staat voor zijn debuut, maar heeft talent zat.

ONZE STERREN VOOR HET JONGERENKLASSEMENT IN DE VUELTA:

**** João Almeida

*** Remco Evenepoel

** Juan Pedro López - Gino Mäder

* Thymen Arensman - Sergio Higuita - Brandon McNulty - Pavel Sivakov