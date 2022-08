Alaphilippe rijdt achter Evenepoel in ploegentijdrit en heeft eigen doelen: "Ga muggen zien, Remco is zo aerodynamisch"

Een belangrijke vraag is beantwoord. Wie achter Evenepoel gaat rijden in de ploegentijdrit? Alaphilippe. Die heeft in de Vuelta uiteraard ook zo zijn eigen doelen.

De Vuelta begint vrijdag met een ploegentijdrit in Utrecht en dat is meteen een belangrijke afspraak voor Quick-Step. "Als we het morgen goed doen, zou dat al de perfecte start zijn. Dan valt een hoop druk van de ploeg af", zo redeneert Remco Evenepoel. Die heeft het antwoord gegeven op een vraag waar velen vanuit tactisch oogpunt wel mee in hun hoofd zaten. "Het is mijn goede vriend Julian die achter mij zal rijden."

Die kan dat aan, meent Evenepoel. "Hij is een sterke tijdrijder, hij heeft ook al tijdritten gewonnen. Sommigen zullen kortere beurten doen en sommigen langere, maar ik ga niet onze hele tactiek uit de doeken doen. De volgorde is wel duidelijk." Alaphilippe is dus de man die de taak krijgt het wiel van Evenepoel te volgen. "Jammer genoeg wel", lacht de Fransman. "Ik ga veel muggen zien, want Remco is zo aerodynamisch."

© photonews

"Maar het kan ook zijn dat ik afzie, hé", werpt Evenepoel dan weer op. "Iedereen praat alsof het voor mij makkelijk gaat zijn. We hebben een sterke ploeg voor de ploegentijdrit, dat is waar. Iedereen weet wat hij moet doen. We zijn goed voorbereid en we willen winnen, maar er zullen nog andere ploegen zijn die willen winnen."

Van Alaphilippe wordt in de Vuelta wel meer verwacht dan enkel zijn steentje bijdragen in de ploegentijdrit. Het mag wel wat meer zijn dan die twee eerdere zeges uit 2022, liet Lefevere al blijken. "Ik ben het gewend om met grote verwachtingen om te gaan", blijft Alaphilippe er rustig onder. Rustig, maar ook veeleisend voor zichzelf. " Als ik dit jaar geen grote overwinning meer boek, zal ik niet tevreden zijn."

© photonews

"Het is tot dusver geen gemakkelijk seizoen geweest, maar ik ben superblij dat ik nu kan koersen", gaat Alaphilippe verder. "Het is moeilijk om te zeggen waar ik juist sta, maar ik voel me weer beter. Ik heb leuke herinneringen aan de Vuelta, dit is mijn tweede deelname. Het is spannend om aan de koers te beginnen met enkele doelen."