Intermarché met ambitie naar Vuelta: "Kan niet wachten om duivels te ontbinden"

Na een succesvolle Tour de France met een 8ste plaats in het eindeklassement van Louis Meintjes en heel wat ereplaatsen start Intermarché-Wanty-Gobert ook in de Vuelta met ambities.

Louis Meintjes slaagde er na vijf jaar opnieuw in om de top 10 van het eindklassement van een grote ronde te halen in de Tour en wil dat in de Vuelta nog eens overdoen.

"Ik voel me klaar om voor de vijfde keer in mijn carrière de Tour en de Vuelta aaneen te schakelen. Deze combinatie heeft in het verleden tot goede prestaties geleid en het feit dat ik ook vorig jaar over goede benen kon beschikken, geeft me vertrouwen om deze editie aan te vatten. Ik wil er in elk geval opnieuw alles aan doen om het best mogelijke eindresultaat in Madrid te behalen!", klinkt het.

Gerben Thijsen

Gerben Thijsen start voor de tweede keer in de Vuelta. In 2020 werd hij al eens tweede in een rit en wil nu beter doen. "Met mijn overwinning in de Ronde van Polen heb ik aangetoond dat ik in staat ben om te wedijveren met sprinters van hetzelfde kaliber als diegene die hier in de Vuelta aanwezig zijn."

"Ik ben blij dat we hier in Nederland na de ploegentijdrit al meteen met twee uitstekende kansen voor sprinters van start gaan, want ik kan niet wachten om mijn duivels te ontbinden".