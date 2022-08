VOORBESCHOUWING RIT 1: Evenepoel en Quick-Step gaan in ploegentijdrit in Utrecht meteen voor knalprestatie

Daar is de Vuelta weer en daar is de ploegentijdrit weer! Remco Evenepoel en Quick-Step willen die gelegenheid aangrijpen om meteen hun stempel te drukken op de grote ronde.

Voor de start van de Vuelta hoeft u dit jaar niet in Spanje te zijn, wel op het Jaarbeursplein in Utrecht. De derde grote ronde van het jaar begint met een Nederlandse driedaagse. Het ploegentijdrijden, een discipline die de laatste jaren in de grote ronden nog amper aan bod komt, wordt weer van onder het stof gehaald. Klassementsmannen met minder sterke ploegen zullen daar niet voor staan trappelen.

De liefhebbers van het tijdritwerk en van de ploegentijdrit dan natuurlijk weer wel. Enkele van die liefhebbers zitten in het management van Quick-Step Alpha Vinyl. Het is meteen een kans om Remco Evenepoel goed vooraan in het klassement te nestelen. Die mag zijn bijnaam van Aerokogel in de straten van Utrecht helemaal eer aan doen, zonder zijn ploegmaats helemaal kapot te doen gaan. Alaphilippe rijdt achter hem (lees meer).

© photonews

Evenepoel zal niet de renner zijn van Quick-Step die als eerste over de meet rijdt. De eerste rode trui is dus sowieso niet voor hem. Die kan misschien wel voor een renner van Jumbo-Visma zijn, want dat is ook een ploeg die in dit werk uitstekend voor de dag komt. Affini, Dennis, Roglič: toppers genoeg in het werk tegen de klok. Dat maakt van de Nederlandse formatie misschien wel de topfavoriet.

TALENT EN ERVARING BIJ INEOS

Een derde grote kanshebber op de ritzege is Ineos Grenadiers, dat een leuke mix aan ervaring en jong talent kan voorleggen onder zijn hardrijders. Van Baarle is de man van de ervaring, maar ook de Britse youngsters kunnen een aardig stukje tegen de klok rijden. Vooral de uitslagen van Ethan Hayter in tijdritten spreken boekdelen.

Kan de winst nog naar een andere ploeg gaan? De kans lijkt niet heel groot, maar het is niet uitgesloten. Almeida kan al een eerste stap zetten richting een goed klassement als hij UAE op sleeptouw neemt. Ook BikeExchange heeft een ploegentijdritcultuur. Trek-Segafredo rekent vooral op Pedersen, maar ook Hoole en Tiberi zijn tijdrittalenten. De eerste rode trui kennen we vanavond na 20u.