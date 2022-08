Mads Pedersen strandt voor de 2e keer op rij op de 2e plaats: "Ik maakte de verkeerde keuzes"

Mads Pedersen moest zich ook in Breda tevreden stellen met de 2e plaats. Op het einde maakte hij de foute keuze in de sprint.

Sam Bennett won 2 keer op rij een rit in de Vuelta. Mads Pedersen deed hetzelfde, maar dan voor de 2e plaats. "Bennett opende de sprint", zei Pedersen. "Ik dacht toen 'ok, dat is perfect'. Het was immers een sprint met de wind op kop. Even later zette ik zelf mijn sprint in, maar ik koos voor de foute kant. Ik koos voor rechts, maar Bennett en Daniel McLay kwamen samen."

Pedersen moest even inhouden: "Daarna ben ik naar links gegaan. Mijn kansen waren weg, maar het ziet er goed uit voor de rest van de Vuelta. Er zijn nog enkele mogelijkheden om te winnen."