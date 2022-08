Schaal Sels niet meer op UCI-kalender?

Arnaud De Lie heeft waarschijnlijk de laatste editie van de Schaal Sels gewonnen als UCI-koers. De koers organiseren wordt voor de organisatie steeds moeilijker.

De Schaal Sels staat nu op de UCI-kalender als een 1.1 koers. Maar de kans is groot dat dit volgend jaar niet meer het geval is, zegt organisator Ben Simons aan Sporza.

“Ons parcours in het centrum van Merksem zorgt voor beperkingen. Het wordt alsmaar moeilijker om de grote wegen vrij te krijgen voor onze koers. Daarom is het misschien beter om voor de 96e Schaal Sels een licentie aan te vragen op de nationale kalender".

Simons is ook organisator van de Antwerp Port. "We willen op internationaal gebied verder inzetten op onze Antwerp Port Epic. Met de Schaal Sels willen we het lokale karakter van de koers behouden."