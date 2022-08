Julian Alaphilippe in de Vuelta nog niet te zien in de strijd voor een ritzege: "Hij zal niet veel kansen meer krijgen"

Julian Alaphilippe heeft zich nog niet kunnen mengen in de strijd voor een ritzege. Ploegleider Wilfried Peeters reageerde bij Wielerflits.

Rit 4 in de Vuelta leek terrein voor Julian Alaphilippe, maar op 300 meter van de streep had hij het gevoel dat hij niet kon ontploffen. Dat vertelde ploegleider bij Quick Step-Alpha Vinyl Wilfried Peeters aan Wielerflits: "Daarvoor was hij wel mee."

Een dag later op weg naar Bilbao eindigde Alaphilippe niet in het peloton. "Ik zou daar niet te veel conclusies uit trekken", zei Peeters. "Een ritzege was niet meer mogelijk. Het is wel zo dat hij nog niet helemaal op niveau is. Dat is ook logisch. Hij moest een week uitzieken na zijn coronabesmetting in de Tour de Wallonie."

Volgen er later dan nog kansen voor Alaphilippe in de Vuelta. "Er waren sowieso weinig kansen voor hem. Daarom ook dat we hem voor de ritzege lieten strijden. Alaphilippe beseft ook dat het klassement van Remco Evenepoel de komende weken het hoofddoel is", besloot Peeters.