Van Zwift naar ritwinst in de Vuelta: Vine maakt sprookje compleet

Jay Vine (26) heeft in de 6de rit van de Vuelta zijn eerste profzege geboekt. De Australiër is nog geen twee jaar prof en werd dat op een heel speciale manier.

Jay Vine was de enige die Remco Evenepoel van zijn eerste zege in een grote ronde kon houden. De Australiër boekte zo zelf zijn eerste overwinning bij de profs, en doet dat ook meteen in een grote ronde.

Vine werd op een nogal ongebruikelijke manier prof. Hij wist de Zwift Academy, een wedstrijd op rollen, te winnen eind 2020 en kreeg als beloning een profcontract bij Alpecin-Deceuninck. De Australiër maakt met ritwinst in de Vuelta nu zijn sprookje dus compleet.

Het is tijd om mijn vrouw terug te betalen

"Dit is ongelofelijk. Het doel was om mee te gaan in de ontsnapping maar al na 5km had ik een lekke band waardoor ik die mistte. Dat ik het dan kan afmaken vanuit de groep der favorieten is echt ongelofelijk. Ik heb hier zo hard naar toe gewerkt sinds ik vorig jaar (Vine werd 3e in een etappe) zo dichtbij kwam", zei Vine in het interview na de finish.

"Ik had geluk dat ik al op 13 minuten sta in het klassement en niemand achter me zou rijden. Deze overwinning is voor mijn vrouw die de laatste drie tot vier jaar alles voor me gedaan heeft. Het is tijd voor mij om dat terug te betalen”, zei hij met een glimlach.