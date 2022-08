Ontketende Cian Uijtdebroeks heerst op de Col de la Madeleine, maar ziet de gele trui aan zich voorbijgaan door een tijdstraf

Cian Uijtdebroeks heeft uitgepakt in de Ronde van de Toekomst. Hij won de rit naar de Col de la Madeleine en leek ook de leiderstrui te pakken. Maar hij kreeg een tijdstraf omdat hij op het einde nog een bidon had aangenomen.

Na de rustdag was de beurt aan de klassementsrenners in de Ronde van de Toekomst. De 7e rit was eentje met aankomst boven op de Col de la Madeleine (Saint-François Longchamps).

De Fransen controleerden de koers en maakten tempo op de 1e stroken van de slotklim. Cian Uijtdebroeks viel als 1e aan. Eerst kreeg hij nog Alex Baudin mee, maar al snel kon ook hij het tempo van Uijtdebroeks niet meer volgen.

Uijtdebroeks diepte de kloof uit en maakte zijn achterstand van 1'16" op Michel Hessmann helemaal goed. Zo leek het dat Uijtdebroeks naast de rit te winnen ook de gele trui zou pakken, maar de jury had gezien dat hij op het einde nog een bidon had aangenomen. Hij kreeg een tijdstraf en zo blijft Hessmann leider.