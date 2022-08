Jesus Herrada zorgt voor een 2e Spaanse zege in de Vuelta: "De wind stond in ons voordeel"

Jesus Herrada heeft voor een 2e Spaanse zege in de Vuelta gezorgd. In het flashinterview vertelde hij wat de sleutel van de rit was.

Marc Soler won al rit 5 in de Vuelta. En ook rit 7 ging naar een Spanjaard. Jesus Herrada won aan de streep de sprint van de vluchtersgroep.

"We hadden wat overgehouden voor het 2e deel", vertelde Herrada tijdens het flashinterview. Dat 2e deel ging hoofdzakelijk in dalende lijn. "Ook was het wind in de rug en dat was in ons voordeel. Uiteindelijk was dat doorslaggevend."

In de sprint kwam Herrada uit het wiel van Fred Wright en hij remonteerde de Brit nog: "Voor mij was het vooral belangrijk om het juiste wiel te kiezen en daarna mijn eigen snelheid uit te spelen."