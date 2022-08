Opnieuw een ritzege voor Intermarché-Wanty-Gobert: Alexander Kristoff wint in de Deutschland Tour

Alexander Kristoff heeft de 2e rit in de Deutschland Tour gewonnen. Hij was de snelste in de sprint en won onder meer van Greg Van Avermaet. Alberto Bettiol is de nieuwe leider.

De 2e etappe in de Deutschland Tour vertrok in Meiningen. Over geaccidenteerde wegen kwamen de renners 200 km verder toe in Marburg. In de vroege vlucht met 4 zat onder meer onze landgenoot Abram Stockman, maar het werd al snel duidelijk dat ze het niet tot het einde zouden kunnen volhouden. Op zo'n 25 km van de streep werd het kwartet weer gegrepen. In de finale waren er nog enkele stevige kuitenbijters. Onder meer de winnaar van de 1e rit, Caleb Ewan moest lossen. Op de laatste officiële klim reed een groep van 10 renners weg. Onder meer Mauri Vansevenant en Sylvain Moniquet waren erbij, maar ze werden gegrepen. Romain Bardet en Tony Gallopin deden nog een poging maar we gingen sprinten met een uitgedund peloton. Alexander Kristoff won voor Florian Sénéchal en Alberto Bettiol die de nieuwe leider wordt. Greg Van Avermaet sprintte naar een 4e plaats. Het is al de 22e overwinning van Intermarché-Wanty-Gobert dit seizoen.