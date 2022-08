Mikel Nieve hangt aan het einde van het seizoen zijn fiets aan de haak

Mikel Nieve stopt aan het einde van het seizoen met wielrennen. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op sociale media.

"Na 15 jaar te mogen koersen in de mooiste wedstrijden van de wereld, is het tijd om het professionele wielrennen vaarwel te zeggen", schrijft Mikel Nieve op sociale media. "Het was een voorrecht om in hetzelfde peloton te zitten als de beste renners van de wereld."

"Ik wil graag iedereen bedanken. Vooral mijn vader, moeder en broer. Het waren onvergetelijke jaren, maar het is tijd om een einde aan dit hoofdstuk te brengen en mij met andere dingen bezig te houden."

Mikel Nieve is 38 jaar oud en begon zijn carrière bij Euskaltel-Euskadi. Daarna reed hij nog voor Team Sky en Team BikeExchange (heette eerste nog Mitchelton-Scott). Dit jaar rijdt hij voor Caja Rural-Seguros. Zijn grootste successen boekte hij in de Giro. Hij won er 3 ritten en won het bergklassement in 2016. Ook won hij een rit in de Vuelta en de Dauphiné.