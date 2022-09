Geen paniek bij Remco Evenepoel na tijdsverlies: "Niet mijn beste dag"

Remco Evenepoel moest op de slotklim voor het eerst tijd toegeven op de andere favorieten. Maar Evenepoel blijft er rustig onder.

Op de slotklim naar Sierra de La Pandera verloor Remco Evenpoel 48 seconden en vier bonificatieseconden tegenover Primož Roglič maar panikeren doet Evenepoel nog niet.

"Het was niet mijn beste dag. Ik had niet de beste benen en kon niet versnellen toen Roglič ging. Maar ik heb nog altijd 1 minuut en 50 seconden over, er is dus niks om over te panikeren. Nu is het tijd om te herstellen en morgen te overleven."

Evenepoel had ook nog wat last van zijn valpartij donderdag. "Ik had nog wat stijve spieren", zei Evenepoel daar over. "Morgen zou het beter moeten zijn en dan is er een rustdag. Het is normaal dat je het nog wat voelt in de dagen na een val, maar ik ga het niet gebruiken als excuus".