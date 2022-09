Nieuw-Zeelander Strong wint eerste rit Tour of Britain, Dylan Teuns 6e

De eerste rit in de Tour of Britain was er één tussen Aberdeen en Glenshee Ski Centre. De laatste kilometers liepen sterk bergop.

In de Tour of Britain staan 5 World Tour teams aan de start met INEOS Grenadiers, Movistar, BORA-hansgrohe, Israel-Premier Tech en DSM. Ook twee Belgische teams staan aan de start met Bingoal Pauwels Sauces en Sport Vlaanderen - Baloise. De eerste rit was 181,3 km lang met onderweg waren er drie klimmetjes. Twee van 3e categorie en één van 2e categorie. De rit eindigde op Glenshee Ski Centre en liep in de laatste 3 kilomter gemiddeld zo'n 6% op. Een vlucht van vijf renners hield het erg lang vol maar de tegenwind nekte hen uiteindelijk en er werd gesprint in het peleton voor de zege. Het was het de Nieuw-Zeelander Corbin Strong (22) van Israel-Premier Tech die zijn eerste zege bij de profs pakte. Strong won voor Omar Fraille van INEOS Grenadiers en Anders Halland Johannessen van Uno-X. Dylan Teuns was de eerste Belg op een zesde plaats.