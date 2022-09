Ploegleider Lodewyck waarschuwt voor decompressie na opgave Roglič: "De koers is zaterdag maar gedaan"

Met Primož Roglič is Remco Evenepoel waarschijnlijk zijn grootste concurrent kwijt voor de eindzege. Klaas Lodewyck wil zijn renners nog scherp houden tot het einde.

Primož Roglič moest opgeven na zijn val op het einde van rit 16 en zo is Remco Evenepoel zijn dichtste belager in het klassement kwijt. Ook ploegleider Klaas Lodewyck vindt de opgave van Roglič jammer maar beseft ook de gevaren.

"Ik vind het een heel jammere zaak, ook voor de Vuelta op zich. Ook als je ziet hoeveel tegenslag hij al gehad heeft. Zo'n exit wens je niemand toe, ook niet je dichste rivaal", zegt Lodewyck bij Sporza.

Enric Mas is nu de dichste belager van Evenepoel, op 2:01. Maar Lodewyck wil het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is: "Nu victorie kraaien zou gevaarlijk zijn. Het is belangrijk om de jongens scherp te houden zodat er geen decompressie komt. De koers is gedaan zaterdagavond. Het is niet omdat Roglič weg valt dat het nu een gemakkelijke Vuelta wordt", besluit Lodewyck.