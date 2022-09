🎥 Primoz Roglic in de grote rondes: 3 eindzeges in de Vuelta, maar ook de nodige dosis pech

Na een nieuwe val moest Primoz Roglic opnieuw opgeven in een grote ronde. Het was al de 3e keer, maar hij kende toch ook successen. Zo won hij al 3 keer de Vuelta. Al blijft hij dromen om ooit eens de Tour te winnen.

Pas in 2012 op 22-jarige leeftijd begon Primoz Roglic met koersen, nadat hij het schansspringen vaarwel had gezegd. In 2016 werd hij prof bij Jumbo-Visma, dat toen nog Team LottoNL-Jumbo heette. Hij reed dat jaar met de Giro ook meteen zijn 1e grote ronde, maar dat was zonder klassementsambities. Hij won wel een tijdrit Ook een jaar later reed hij zonder klassementsambities de Tour, maar hij won wel een bergrit met de Croix de Fer en de Galibier in.

In 2018 reed Roglic voor de 1e keer een klassement. Hij eindigde in de Tour 4e en won een Pyreneeënrit over de Aspin, Tourmalet en Aubisque. Een jaar later reed hij geen Tour, maar wel de Giro en de Vuelta. In die Giro won hij 2 tijdritten en eindigde hij 3e in het klassement. In de Vuelta schreef hij zijn 1e grote ronde op zijn naam. Na de 2e tijdrit die hij overigens won, nam hij de leiderstrui over. Nadien controleerde hij en gaf hij die niet meer uit handen.

Tot dan ging alles goed. Een 1e keer de Tour winnen, was slechts een kwestie van tijd. In 2020 leek alles ook perfect te gaan. In de Tour stond Roglic comfortabel aan de leiding en er moest enkel nog een tijdrit verreden worden. Maar dan gebeurde er iets ongelooflijks. Tadej Pogacar die een jaar eerder in de Vuelta al indruk had gemaakt met 3 ritzeges en het podium, maakte op La Planche des Belles Filles zijn achterstand van bijna een minuut goed en won in extremis nog de Tour.

De Vuelta bijna 2 maanden later leek eerder een troostprijs voor Roglic. Hij won wel 4 ritten en eindigde in 5 andere ritten in de top 5. Toch was het verschil met Richard Carapaz eerder beperkt. Die werd op 24 seconden 2e.

In 2021 probeerde hij opnieuw de Tour te winnen, maar opnieuw zonder succes. Deze keer haalde hij de finish niet. In de 3e etappe kwam hij ten val en op het einde van de 1e week gaf hij op. Fysiek was hij niet in staat om bergop te wedijveren met de andere favorieten. In augustus was hij weer hersteld en won hij opnieuw de Vuelta. Hij domineerde die volledig en won 3 ritten. Hij had bijna 5 minuten voorsprong op nummer 2 Enric Mas.

Ook in 2022 ging Roglic naar de Tour om die te winnen, maar ondertussen moest hij het kopmanschap delen met Jonas Vingegaard. Die had een jaar eerder indruk gemaakt in de Tour en zei in het tussenseizoen aan zijn team dat hij ook de Tour kon winnen. Roglic kwam opnieuw ten val. Deze keer in de kasseienrit naar Arenberg. Hij hielp Vingegaard nog in de Alpen, maar gaf nog voor de Pyreneeën op.

Roglic zat lange tijd niet op zijn fiets na de Tour. Toch stond hij weer aan de start van de Vuelta. Het doel was om voor de 4e keer op rij de Vuelta te winnen, maar in het begin kon hij de dominante Remco Evenepoel niet volgen. Op het einde van de 2e week begon hij zijn achterstand te verkleinen, maar aan het begin van de 3e week kwam hij opnieuw ten val. Opnieuw kon hij niet verder.

OOIT NOG DE TOUR?

Na heel wat successen en een stijgende lijn in het begin van zijn carrière is er veel omgeslagen. De Tour van 2020 kan je zien als een kantelpunt. Nadien kende hij wel nog successen in de Vuelta, maar niet alle toppers stonden daar aan de start. Of hij ooit de Tour zal winnen en zo een droom zal waarmaken, is een grote vraag. Ondertussen zijn er Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. 2 jeugdige renners die alleen maar sterker zullen worden. Tegenover een renner die al over de 30 is.