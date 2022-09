Jonathan Vaughters (EF) stuurt beter team naar Canada dan Vuelta "Het is promotie of de dood"

Ook EF Education-EasyPost moet in de laatste maanden van het wielerjaar nog op zoek naar UCI-punten om niet te degraderen.

EF Education-EasyPost kon met de zege van Rigoberto Urán nog maar zijn achtste zege van het seizoen behalen en zijn derde in de World Tour na ritwinst in de Tour voor Magnus Cort en Bissegger in de tijdrit van de UAE Tour.

Volgens Jonathan Vaughters, CEO van EF Education-EasyPost staat zijn team er zo slecht voor doordat ze in maart dit jaar koersen hebben overgeslagen om te wachten op de vaccinatie van hun renners. Daardoor moeten ze nu ook vechten voor de degradatie. Een ook het puntensysteem zelf klopt niet volgens Vaughters doordat er meer punten te verdienen zijn in een 1.1 of 1.Pro koers in België dan een rit in de Vuelta.

In wielrennen is het geen promotie of degradatie, maar promotie of de dood

"Dus nu moeten we in alle koersen om de punten rijden en soms sturen we - botweg gezegd, een veel beter team naar de races in Maryland, Québec en Montréal dan we deden voor de Vuelta. En de reden daarvoor is het puntensysteem" zegt hij bij Cylingnews.

"Het is triest, want welk team ook degradeert, brengt hun sponsorcontract in gevaar. Als je ineens een Pro Continental-team bent, is geen van je contracten nog geldig. In wielrennen is het geen promotie/degradatie, maar promotie/dood.