Thuisrijder Durbridge ziet één grote favoriet voor het WK in Australië: "Wout van Aert"

Als Australiër kent Luke Durbridge het parcours van de WK beter dan wie ook. En hij ziet de Belgen als de grote favoriet

Luke Durbridge neemt straks voor Australië deel aan de wegrit voor Australië samen met Michael Matthews, Luke Plapp, Ben O'Connor, Jai Hindley, Simon Clarke, Nick Schultz en Heinrich Haussler. Op het laatste WK in Australië, in Geelong in 2010 werd Cadel Evans wereldkampioen voor eigen volk, deed Matthews hetzelfde bij de beloften en werd Durbridge zelf tweede in de tijdrit bij de beloften.

Over het parcours in Wollongong weet Durbrigde het volgende: "In de aanvangslus ligt er met Mount Keira een stevige bult. Die klim is lang en hard, maar ligt te ver van de finish. Dat wordt dus geen cruciale helling. Op het lokale circuit ligt telkens een lastig hellinkje", zegt Durbridge bij Sporza. Mount Pleasant is 1,1 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7% en moet twaalf keer beklommen worden.

Over de favoriet is Durbridge ook duidelijk "Ik denk niet dat er veel koersen zijn die niet voor Van Aert zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Wout kan bijna alles aan en vorig jaar verwachtte je in Leuven ook niet meteen Julian Alaphilippe. Als er 180 kilometer agressief gekoerst wordt, dan komen de grote motoren naar voren. Het zal een gelijkaardige koers worden".