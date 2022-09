Voormalig Giro-winnaar haalt hard uit naar voetballers en steekt ploegmaat hart onder de riem

Op Instagram heeft Tao Geoghegan Hart zijn ploegmaat Rodriguez een hart onder riem gestoken en een niets mis te verstane boodschap gestuurd naar alle voetballers.

Carlos Rodriguez (21) viel donderdag zwaar in het begin van de achttiende etappe. De Spaanse kampioen kon nog verder maar liep zware schaafwonden op en kon zijn plaats in het klassement nog veilig stellen.

In de laatste bergrit, die gewonnen werd door zijn ploegmaat Carapaz, moest Rodriguez al op de eerste klim lossen maar hij kon nadien nog terug keren. Op de slotklim verloor hij een minuut op de andere klassementsrenners en zal de Vuelta zo eindigen op een zevende plek.

Zijn ploegmaat en voormalig Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart stak Rodriguez een hart onder de riem na zijn valpartij met een duidelijke boodschap: "Toon mij een kerel die nog steviger is. Blijf vechten, Carlos. Deze sport kan soms verschrikkelijk zwaar zijn. Toon deze foto aan een clown die negentig minuten lang over een veld rolt en altijd vraagt naar de VAR en tijdens de rust om appelsienen vraagt. Deze kerel heeft vijf uur lang op deze manier gevochten. Mijn rug is momenteel helemaal naar de vaantjes, maar wanneer ik zo iemand zie vechten klaag ik daar absoluut niet over".