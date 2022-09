De drie grote rondes van dit jaar hebben iets gemeen met elkaar

De grote rondes zitten er op voor dit jaar. En die drie rondes hebben allemaal iets met elkaar gemeen.

De Giro d'Italia werd dit jaar gewonnen door de Australiër Jai Hindley, de Tour de France door de Deen Jonas Vingegaard en de Vuelta a España door Remco Evenepoel.

Het is voor die drie renners allemaal hun eerste overwinning in een grote ronde en dus kregen deze grot rondes ook elk een nieuwe winnaar op hun erelijst. In 2021 werden de grote rondes nog elk gewonnen door een renner die al een grote ronde had gewonnen.

De Giro werd toen gewonnen door Egan Bernal die eerder al de Tour won. De Tour was voor het tweede jaar op rij een prooi voor Tadej Pogačar en zijn landgenoot Primož Roglič won voor de derde keer de Vuelta.

