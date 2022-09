Internationale pers lauwert de Vueltawinnaar en roept op tot Tour-deelname: "Uitkijken naar strijd met Pogačar"

Alle superlatieven worden bovengehaald, de Vueltawinnaar wordt terecht gelauwerd. En nu de Tour? Als het van de internationale pers afhangt, trekt Evenepoel daar wel naartoe.

Uiteraard kreeg de ontknoping van de Vuelta veel aandacht in de Spanse media. "Remco Evenepoel heeft de Vuelta gedomineerd. Met deze zege bereikt Evenepoel een nieuwe dimensie in het wielrennen", laat de Mundo Deportivo alle lof los op Evenepoel. "Velen kijken al uit naar een strijd met Pogačar in de Tour."

Ook AS roept Remco Evenepoel op om nu de Tour te gaan rijden. "Na het doorbreken van de Belgische vloek, het land had sinds Johan de Muynck in de Giro van 1978 geen grote ronde meer gewonnen, moet Evenepoel een volgende test overwegen: de Ronde van Frankrijk."

GEEN VRAAGTEKENS MEER

Marca verwijst naar de twijfels die er hier en daar ontstonden over Evenepoel en die nu helemaal van de kaart geveegd zijn. "Evenepoel vinkt met deze eindzege een groot vraagteken uit. Hij liet zien dat hij het waard is om de wielerwereld te veroveren."

Bij L’Équipe achten ze het niet uitgesloten dat Evenepoel nu helemaal onstopbaar is na zijn eerste eindzege in een grote ronde. Doet hij er op adrenaline meteen een wereldtitel bovenop? "Nu is er nog het WK in Australië. Bijna niets lijkt hem onmogelijk."

EXTASE

In Nederland hebben ze overigens ook door wat de overwinning van Evenepoel betekent voor wielerminnend België. "In extase door Evenepoel", kopt De Telegraaf.