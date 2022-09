Matej Mohoric countert de beschuldigingen van Primoz Roglic aan Fred Wright: "Hij week duidelijk van zijn lijn af"

De val van Primoz Roglic in de 16e etappe in de Vuelta blijft voor beroering zorgen. Matej Mohoric gaf bij VeloNews zijn mening.

Primoz Roglic kwam in de 16e rit ten val en hij moest uit de Vuelta stappen. Enkele dagen later beschuldigde hij Fred Wright. Door zijn gedrag zou Roglic gevallen zijn.

Wright verdedigde zich al op sociale media. Ook zijn ploeg Bahrain-Victorious trad hem al bij en Matej Mohoric verdedigt zijn ploegmaat nog eens.

"We weten dat Roglič vaak ten val komt", vertelde Mohoric aan VeloNews. "Het is niet de eerste keer. Roglic week duidelijk van zijn lijn af en keek niet over zijn schouder om te zien of er iemand was. Vervolgens week hij uit. Ik heb drie of vier verschillende video’s bekeken. Meer hoef ik eigenlijk niet te zeggen."

"Ook vind ik het niet netjes dat Roglic met zo'n statement naar buiten komt", ging Mohoric verder. "Hij moet ook naar zichzelf kijken. Ik kan aan iedereen in het peloton het vragen, maar ze zullen allemaal zeggen dat Roglic meer durft te duwen dan Wright."