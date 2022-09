'Giro probeert Evenepoel aan de start te krijgen met parcours op zijn maat'

De Vuelta is nog maar net afgelopen of er wordt al druk gespeculeerd over wat de volgende grote ronde van Evenepoel zal worden. De Giro doet alvast zijn best.

Remco Evenepoel zette de Vuelta grotendeels naar zijn hand in de ploegentijdrit en de individuele tijdrit. Vooral in de individuele tijdrit reed hij concurrenten op achterstand. Het speculeren over zijn wat zijn volgende grote ronde wordt is nu al begonnen.

Volgens HLN doet de organisatie van de Giro er alles aan om Evenepoel aan de start te krijgen in 2023. Officieel is er nog niets bekend over het parcours (dat is pas voor november) maar er zou toch al een en ander gelekt zijn.

Zo zou de Giro al zeker van start gaan met een tijdrit van zo'n 18 kilometer tussen Fossacesia en Ortona in de Abruzzen. Verder zouden er nog twee tijdritten op het programma staan die samen goed zijn voor zo'n 60 tot 70 kilometer tegen de klok rijden.

In de Giro van van dit jaar zaten slechts 26,6 kilometer tijdrijden, in de Tour was dat 53,9 kilometer. Benieuwd of de Tour nog met een tegenvoorstel doet om Evenepoel te lokken. De Tour maakt normaal zijn parcours bekend in oktober.