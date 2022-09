Hese Evenepoel rijdt WK tijdrijden om te winnen: "Of ik tweede of tiende eindig, dat gaat mijn jaar niet veranderen"

De persbabbels voor het WK tijdrijden vonden plaats bij Belgian Cycling. Een hese Evenepoel blikte vooruit naar komende zondag, wanneer voor hem al een eerste uitdaging wacht in Australië.

Het komt er allemaal al heel snel aan, terwijl Evenepoel pas nog in Spanje veel emoties beleefde en diepe inspanningen leverde. "Ik ben voldoende hersteld van de Vuelta", verzekert Remco Evenepoel, die evenwel nog hees is door aan de aankomst in Madrid hard te schreeuwen. "Ik heb het vier dagen rustig aan gedaan. Ik wist vooraf dat het zo zou gaan. Een WK laat je niet liggen."

Over zijn doel in de tijdrit is Evenepoel duidelijk: dat is winst. Voor iets anders gaat hij niet meer. Desondanks is het niet zo dat er druk op zijn schouders ligt. "Ik wil graag winnen. Of ik de topfavoriet ben? Daar wil ik het niet over hebben. Ik heb net de Vuelta gewonnen. Of ik nu tweede of tiende eindig op het WK tijdrijden, dat gaat mijn jaar niet meer veranderen."

AERODYNAMICA

Er zijn wel wat zaken die in het voordeel van Evenepoel kunnen spreken. "De aerodynamica op het parcours valt niet te onderschatten. Tijdens de verkenning was het in de stukken bergop wind tegen. Dat is goed voor mij. Als je positie op de fiets goed is, kan je dan één kilometer per uur sneller rijden."