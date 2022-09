🎥 Ontdek het parcours van de tijdrit op het WK: bochtig en een stevige klim

Vorig seizoen kroonde Filippo Ganna zich voor de 2e keer tot wereldkampioen tijdrijden. Ellen van Dijk deed hetzelfde bij de vrouwen. Beiden verdedigen in Wollongong hun wereldtitel. Het parcours in Wollongong ziet er totaal anders uit dan dat tussen Knokke-Heist en Brugge vorig jaar.

Het parcours voor de WK-tijdrit is voor de mannen en de vrouwen identiek. Dat is nog maar de 2e keer ooit dat dat gebeurt. De vorige keer was in 2020 in Imola. Het parcours in Wollongong is 34,2 km lang en in totaal moeten ze 2 ronden afleggen. In totaal zijn er 312 hoogtemeters.

Na de start gaat het meteen richting het binnenland. Er is al vrij snel een 1e klimmetje, maar daarna volgt er nog een stevigere. Op zo'n 500 meter moeten de renners zo'n 40 meter stijgen. Gemiddeld is dat zo'n 8% klimmen. Daarna volgt een snelle afdaling en keren de renners via de kust terug. De aankomst ligt naast het strand in de Marine Drive.

Naast de klim is het ook opletten voor de bochten. Snel geteld, kom je aan bijna 30 per ronde. Dus dat gaat richting 60 voor de volledige tijdrit. Het parcours is dus technisch. Al zitten er ook heel wat flauwe bochten in, waar de renners kunnen blijven trappen.

Het parcours is door de hoogtemeters en het aantal bochten anders dan vorig seizoen in België. Toch behoren titelverdedigers Filippo Ganna en Ellen van Dijk opnieuw tot de favorieten.