Eerste Israëliër ooit in de Tour hangt op zijn 28 de fiets aan de haak door motivatieproblemen

De eerste Israëliër ooit in de Tour de France stopt op het einde van het jaar als profwielrenner.

Israel-Premier Tech, de ploeg van Niv, maakt het nieuws zelf bekend op zijn website. Het vroeg Niv zelfs nog om nog eens over zijn beslissing na te denken maar hij bleef bij zijn besluit. Niv heeft één profzege, hij werd in 2019 nationaal kampioen tijdrijden. In de voorbije Tour werd hij 76e in het eindklassement. Hij geeft ook meer uitleg bij zijn beslissing.

"Ik weet dat het voor velen een complete verrassing zal lijken, maar de weinige mensen die het dichtst bij mij staan ​​wisten dat dit al lang van binnen kookte. Er zijn veel redenen, maar de belangrijkste is dat ik me realiseerde dat ik niet langer de drive en motivatie heb die essentieel zijn om het hoge niveau te bereiken waartoe ik als profrenner in staat ben."

"Ik geef toe dat ik altijd geloofd heb dat ik pas zou stappen als in mijn volledige potentieel bereikt had. Ik ben nog steeds ver van dat punt. Sterker nog, ik heb onlangs mijn tweede Tour de France beëindigd met de beste prestatie tijdens al mijn vijf grote rondes, wat bewijst dat ik nog steeds progressie maak", vervolgt Niv. "Maar ik geloof dat het tijd is om het allemaal achter te laten. Iets is uitgeschakeld in me tijdens het seizoen 2022. Ik genoot er niet van zoals ik normaal altijd deed", besluit Niv.