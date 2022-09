Adam Yates gaat voor 3 jaar naar UAE

In 2014 werd Adam Yates prof bij Orica GreenEDGE. Daar bleef hij 7 jaar. De voorbije 2 seizoenen reed hij voor INEOS Grenadiers, maar Team UAE Emirates haalt hem daar nu weg. Yates tekende voor 3 jaar.

"Ik zag UAE de voorbije jaren groeien en deze kans kon ik moeilijk laten liggen", aldus Yates bij UAE. "Ook heb ik het gevoel dat mijn topjaren eraan komen. De ploeg zal proberen het beste uit mij te halen. Ook kijk ik ernaaruit om met de beste renners van de wereld te rijden en met de ploeg de beste ploeg van de wereld te worden."

