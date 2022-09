🎥 Philippe Gilbert kondigt zijn laatste koersen aan en sluit carrière af in wedstrijd die hij twee keer won

Philippe Gilbert weet met welke wedstrijd hij zijn carrière gaat afsluiten. Met een koers die hij twee keer wist te winnen: Parijs-Tours.

Voor de laatste keer heeft Gilbert een programma kunnen aankondigen en dat deed hij op zijn YouTube-kanaal. "Volgende maand rijd ik Binche-Chimay-Binche. Mijn laatste koers in België en in Wallonië. Het zal een plezier zijn om daar op 4 oktober aan de start te staan. Nadien rijd ik Parijs-Bourgues, een koers die deel uitmaakt van de Beker van Frankrijk. Ook een mooie koers. Nadien rijd ik op 9 oktober Parijs-Tours."

Dat gaat dus zijn laatste wedstrijd worden. "Er zijn geweldige edites van Parijs-Tours geweest. Nu is het een koers die ook deels over gravel verloopt. Daar ben ik geen fan van, dat heb ik al genoeg herhaald. Desondanks is het belangrijk voor mij om daar af te sluiten."

Gilbert legt uit waarom precies. "In 2008 behaalde ik daar mijn eerste grote overwinning. Dat was nog bij La Française des Jeux. Een jaar later won ik opnieuw, bij Lotto. Ik ben blij dat ik met deze koers mijn carrière kan beëindigen."