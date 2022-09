🎥 Wereldkampioen tijdrijden dankbaar voor alle steun nadat hij iedereen verbaasde: "Een dag om nooit te vergeten"

De sterke Noor hield eraan om enkele dagen na zijn triomf nog eens iedereen te bedanken die hem felicitaties en woorden van lof had toegestuurd. Dat deed hij met een filmpje met beelden van zijn tijdrit, zijn reactie van ongeloof en het moment dat hij in de regenboogtrui op het podium stond.

"Een dag om nooit te vergeten. Bedankt voor alle berichten, ik heb elk bericht enorm geapprecieerd!" Zijn boodschap op Twitter spreekt voor zich. "Het voelt nederig om te beseffen wat ik verwezenlijkt heb en ik weet dat het niet mogelijk was geweest zonder de mensen die ik ben tegengekomen en de mensen die ik rondom me heb."

A day I will never forget 🌈 I feel greatly humble for this achievement and I know it would never been possible without the people I have met and the ones I have around me today. Thanks for all the messages, highly appreciate every single one of you! pic.twitter.com/qAPaMBeNJ5