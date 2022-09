Adrie van der Poel: "Roglič geen man voor Tour want zit meer op grond dan op fiets, nog veel andere doelen voor hem"

Adrie van der Poel heeft zijn glasheldere mening gegeven over de rol van Primož Roglič in de toekomst bij Jumbo-Visma en diens Tour-ambities.

Vingegaard zal opnieuw de nummer 1 zijn in het rondewerk na zijn Tour-winst, een Foss zal na zijn wereldtitel tijdrijden ook een andere status krijgen. Dreigt Jumbo-Visma straks met te veel kopmannen te zitten? "Ik denk dat ze daar wel zo goed betaald zijn dat ze hun plaats kennen", aldus Adrie van der Poel in Extra Time Koers. "Daar ben ik bijna zeker van."

Ook Primož Roglič? "Ik denk dat Roglič geen man is voor de Tour. Sorry, maar als je gekeken hebt: hij zit meer op de grond dan dat hij op zijn fiets zit. Dat heeft ook te maken met zijn achtergrond: hij is laat begonnen met fietsen en mist natuurlijk wel wat stuurkwaliteiten. Hij zal ook tweede viool moeten gaan spelen. Er zijn heel wat andere mooie doelen voor hem als renner. Ik denk dat hij ook al wel beseft heeft dat het moeilijker wordt."

OPKOMST VAN JONG TALENT

Het zou wel zonde zijn na die ene editie waarin hij het nipt moest afleggen tegen Pogačar. "Een paar jaar geleden was dat een uitgesproken kans. Door omstandigheden is dat niet gelukt. Nu is hij een jaartje ouder. Er zit echt heel veel jeugd aan te komen en er komt alleen maar meer jeugd bij. De talenten die we nu zien in Giro en Vuelta staan binnen een paar jaar ook aan het vertrek in de Tour."

Conclusie: het zal alleen nog maar moeilijker worden voor Roglič om als kopman naar de Tour te trekken. "En we weten allemaal dat het sterkste deelnemersveld er in de Tour is. Daarbuiten denk ik dat hij nog van onschatbare waarde kan zijn in de ploeg."