Benoot verdedigt bondscoach tegen insinuaties en geeft zijn pronostiek: "Van Aert, Pogačar en Evenepoel"

Benoot is er deze keer niet bij, ook al had de bondscoach hem graag meegenomen. Een pronostiek voor het WK? Dan komt de man die herstelt van een gebroken nekwervel uit bij Van Aert, Pogačar en Evenepoel.

Het Laatste Nieuws vroeg de wegkapitein die er dit jaar geen kan zijn naar zijn mening over de Belgische WK-kansen. "Ik denk dat iedereen Belg zou willen zijn, omdat we de twee topfavorieten en de sterkste ploeg hebben. We kunnen de koers controleren. Dat is belangrijk, want iedereen gaat tegen België rijden."

Ik zie alle Belgen graag wereldkampioen worden

Een pronostiek? "Ik hoop dat Wout wereldkampioen wordt. Allez, Nathan Van Hooydonck mag ook wereldkampioen worden. Voor alle duidelijkheid: ik zie alle Belgen graag wereldkampioen worden." Benoot waagt zich vervolgens toch aan een voorspelling voor het podium: "Van Aert, Pogačar en Evenepoel.op drie".

En wat met de rol van de bondscoach? Die krijgt op social media al snel een etiket opgekleefd. Volgens de ene zit hij in het kamp Lefevere omdat hij nog in diens ploeg koerste, volgens de andere is hij vooral de vriend van Van Aert. "Alleen al het feit dat die twee zaken zo haaks op elkaar staan volstaat om het als bullshit af te doen", besluit Tiesj Benoot.