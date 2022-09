Wout Van Aert of Remco Evenepoel kan België in Australië de 27e wereldtitel schenken

Morgen is er de wegrit op het WK wielrennen in het Australische Wollongong. Wout Van Aert en Remco Evenepoel zijn dit jaar de kopmannen bij België. Zij kunnen voor de 27e Belgische wereldtitel zorgen.

De 1e werelkampioenschappen ging in 1921 in Denemarken door, maar er kwam bij de mannen pas in 1927 een wedstrijd voor de profs. Daarvoor was er enkel een wedstrijd voor de amateurs.

Het was niet lang wachten voor een 1e Belgische wereldtitel. Georges Ronsse werd wereldkampioen in Boedapest. Een jaar later deed hij dat nog eens over in Zürich. Karel Kaers was de volgende Belgische wereldkampioen. In 1934 won hij in Leipzig. Een jaar later werd Jean Aerts voor eigen volk wereldkampioen in Floreffe. Voor WOII waren er nog 2 Belgische wereldkampioenen: Eloi Meulenberg in 1937 en Marcel Kint in 1938.

RIK I EN RIK II

Door WOII duurde het tot in 1946 vooraleer het WK weer doorging. België moest voor een nieuwe wereldkampioen nog 2 jaar extra wachten. Briek Schotte won in Valkenburg. Hij werd opgevolg door Rik Van Steenbergen en nog een jaar later werd Schotte in Moorslede voor de 2e keer wereldkampioen.

Stan Ockers zorgde in 1955 voor een nieuwe Belgische wereldtitel. Daarna pakte Van Steenbergen nog 2 wereldtitels. In 1956 won hij in Kopenhagen. Een jaar later in Waregem. Rik Van Looy werd in 1956 nog 2e achter Van Steenbergen, maar in 1960 was het in Karl-Marx-Stadt wel prijs. Ook een jaar later in Bern was Van Looy de sterkst. In 1963 werd hij bijna voor een 3e keer wereldkampioen, maar Benoni Beheyt klopte hem in Ronse in de sprint.

3 KEER EDDY MERCKX

In 1967 werd Eddy Merckx in Heerlen voor de 1e keer wereldkampioen. In 1971 in Mendrisio en in 1974 in Montréal deed hij dat nog eens over. Tussendoor was Jean-Pierre Monseré in 1970 wereldkampioen geworden. Freddy Maertens werd daarna 2 keer wereldkampioen: in 1976 in het Italiaanse Ostuni en in 1981 in Praag.

Claude Criquielion werd in 1984 werelkampioen in Barcelona. Zijn opvolger was Rudy Dhaenens in 1990. Die werd wereldkampioen in Utsunomiya. Hij won voor Dirk Dewolf. 6 jaar later in Lugano klopte Johan Museeuw Mauro Gianetti in de sprint.

De 2 meest recente Belgische wereldkampioenen zijn Tom Boonen en Philippe Gilbert. Boonen klopte in Madrid onder meer Alejandro Valverde in de sprint. Gilbert won in 2012 in Valkenburg door op zijn Cauberg weg te rijden.