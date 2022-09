Matthieu Ladagnous gaat voor een recordjaar bij Groupama-FDJ en verlengt met een jaar

Matthieu Ladagnous heeft zijn contract bij Groupama-FDJ verlengd. Zo gaat hij voor zijn 18e seizoen bij de Franse ploeg.

In 2006 werd Matthieu Ladagnous neoprof bij Groupama-FDJ (toen nog Français des Jeux, red.). 16 jaar later rijdt hij nog steeds voor de ploeg. En hij doet er nog een seizoen bij. Hij verlengde tot 2023 en gaat voor zijn 18e seizoen bij Groupama-FDJ. Dat is een record binnen de ploeg. Nu moet hij die nog delen met Benoît Vaugrenard.

Ladagnous is een sprinter en won vooral in Frankrijk zijn wedstrijden. Zo is de Vierdaagse van Duinkerke zijn mooiste zege.