Jonas Rickaert sinds de Omloop van het Houtland terug in het peloton: "Terug mijn oude niveau halen"

Sinds de Omloop van het Houtland zit Jonas Rickaert terug in het peloton. Hij was een half jaar uit door een vernauwing in de liesslagader van het linkerbeen.

Begin dit jaar kreeg Jonas Rickaert opeens last van zijn linkerbeen. Na enkele onderzoeken keerde hij terug in het peloton, maar de problemen kwamen terug. Na Gent-Wevelgem liet hij zich opnieuw onderzoeken. De diagnose was een vernauwing in de liesslagader. Rickaert werd geopereerd en het leek erop dat hij dit seizoen niet meer in actie zou komen. Hij revalideerde sneller dan verwacht en stond aan de start van de Omloop van het Houtland. Al revalideert Rickaert nog steeds. Hij gaat nog steeds naar de kinesist. "Momenteel is het nog belangrijk om alles na de operatie los te houden en de heup te mobiliseren", vertelde hij aan Sporza. "Ook moet ik nog aan kracht winnen. Voor volgend seizoen wil ik dan terug mijn oude niveau bereiken."